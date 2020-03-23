В Москве рассказали о ходе реставрации усадьбы XIX века

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В столице рассказали о ходе реставрации главного дома бывшей городской усадьбы XIX века на Земляном валу.
В Москве рассказали о ходе реставрации усадьбы XIX века
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», во время работ специалисты обнаружили две домовые печи, облицованные белыми гладкими изразцами.

Как передаёт портал мэра и правительства Москвы, элементы интерьера хорошо сохранились. Специалисты планируют расчистить их от поздних наслоений красок и восстановить утраченные детали.

Двухэтажный особняк с подвалом и антресолями был возведён неизвестным архитектором в 1843—1845 годах.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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