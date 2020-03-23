В Москве рассказали о ходе реставрации усадьбы XIX века

В столице рассказали о ходе реставрации главного дома бывшей городской усадьбы XIX века на Земляном валу.

Как сообщает сайт «Москва 24», во время работ специалисты обнаружили две домовые печи, облицованные белыми гладкими изразцами.

Как передаёт портал мэра и правительства Москвы, элементы интерьера хорошо сохранились. Специалисты планируют расчистить их от поздних наслоений красок и восстановить утраченные детали.

Двухэтажный особняк с подвалом и антресолями был возведён неизвестным архитектором в 1843—1845 годах.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.