Синоптик прогнозирует повышенное давление в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенном атмосферном давлении на территории европейской части России в течение всей недели.

По его словам, в начале недели температурные значения будут близки к зимней норме.

Вильфанд заявил, что над европейской частью России установился мощный антициклон.

«Уже установилось высокое давление, и оно будет в течение всей недели на 12—15 мм выше средних значений (745 мм ртутного столба. — RT), но оно меняться не будет», — приводит ТАСС слова синоптика.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве в понедельник, 23 марта, составит 764 мм ртутного столба.