В Москве отреставрируют ансамбль Новоспасского монастыря

В Москве планируют отреставрировать ансамбль Новоспасского монастыря.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, конкурс с ограниченным участием объявят в ближайшее время.

«Победителю конкурса предстоит провести реставрационные работы на территории Новоспасского монастыря по восстановлению куполов церквей, стен и кирпичной кладки Преображенского собора. Кроме того, предусмотрена реставрация входа в усыпальницу Романовых», — отметил он.

Также будет уделено внимание воссозданию фресок во внутренней части собора.

Новоспасский монастырь — объект культурного наследия федерального значения, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.