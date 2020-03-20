В Москве отреставрируют ансамбль Новоспасского монастыря
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, конкурс с ограниченным участием объявят в ближайшее время.
«Победителю конкурса предстоит провести реставрационные работы на территории Новоспасского монастыря по восстановлению куполов церквей, стен и кирпичной кладки Преображенского собора. Кроме того, предусмотрена реставрация входа в усыпальницу Романовых», — отметил он.
Также будет уделено внимание воссозданию фресок во внутренней части собора.
Новоспасский монастырь — объект культурного наследия федерального значения, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.