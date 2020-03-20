Синоптики назвали дату «генерального наступления весны» в Москве

«Генеральное наступление настоящей весны» начнётся в Москве в среду, 25 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К среде в погоде наметится коренной перелом — инициатива станет переходить к скандинавскому антициклону, и наконец-то начнётся генеральное наступление настоящей весны», — сказал синоптик РИА Новости.

По его словам, до конца месяца Москву и всю Центральную Россию ждёт погода «миллион на миллион»: много солнца, отсутствие осадков, слабый ветер. При этом показания барометров повысятся до аномально высокого уровня в 765 мм ртутного столба.

Как отметил Тишковец, к следующим выходным (28, 29 марта) воздух в дневное время будет прогреваться до +7...+12 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура в столице в апреле будет соответствовать норме или чуть превышать её.