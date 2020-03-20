На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы. Об этом заявили в пресс-службе Департамента культурного наследия города.

«В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запланированы работы по монументу в условиях реставрационной мастерской», — приводит ТАСС сообщение.

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов в беседе с «Российской газетой» отметил, что состояние памятника требует «серьёзных реставрационных работ в условиях мастерских».

По его словам, чтобы место «не выглядело пустым», было решено заменить памятник копией.

«Копия отличается от оригинала, но это авторская копия. Однако состояние постамента требует также реставрации, поэтому и временно поставленная копия будет убрана», — добавил он.

Емельянов подчеркнул, что демонтируются и исторический памятник, и его копия.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Москве было отреставрировано 213 памятников архитектуры.