На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Короткая ссылка
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы. Об этом заявили в пресс-службе Департамента культурного наследия города.
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
  • РИА Новости

«В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запланированы работы по монументу в условиях реставрационной мастерской», — приводит ТАСС сообщение.

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов в беседе с «Российской газетой» отметил, что состояние памятника требует «серьёзных реставрационных работ в условиях мастерских».

По его словам, чтобы место «не выглядело пустым», было решено заменить памятник копией.

«Копия отличается от оригинала, но это авторская копия. Однако состояние постамента требует также реставрации, поэтому и временно поставленная копия будет убрана», — добавил он.

Емельянов подчеркнул, что демонтируются и исторический памятник, и его копия.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Москве было отреставрировано 213 памятников архитектуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить