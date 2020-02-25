В Москве отреставрировали 213 памятников архитектуры за год

В 2019 году в столице было отреставрировано 213 памятников архитектуры.

Как сообщает «Вечерняя Москва», в числе отреставрированных памятников — особняки Миндовского и Каратаевой — Морозова, Миусское депо и прачечная Дома Наркомфина, а также беседки «Нерастанкино» и «Миловида».

Заместитель главы столичного Департамента культурного наследия Юлия Логинова отметила, что цель реставрации — вернуть и сохранить первоначальный облик здания.

По её словам, при реставрации фонтана «Каменный цветок» эксперты тщательно подбирали оттенки, чтобы они соответствовали первоначальным.

«Современные образцы прикладывали к сохранившимся подлинным фрагментам на фонтане, и могу с уверенностью сказать, что они абсолютно идентичны по форме и цветам», — приводит слова Логиновой официальный сайт мэра Москвы.

Ранее НСН сообщала, что в музее «Бородинская битва» рассказали о планах по реставрации фрагмента «Всадники».