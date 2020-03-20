Синоптики предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Сахалинской области

Синоптики предупредили о непогоде в Сахалинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное УГМС.

В ночь на субботу, 21 марта, циклон выйдет на юг Охотского моря. Возможны сильные снегопады, метели, штормовой ветер.

Днём сохранятся метели и снегопады, в ночь на воскресенье на юге, а днём и на севере погода улучшится.

В ночь на субботу в Южно-Сахалинске прогнозируются сильные осадки, северный ветер 20—25 м/с. Днём ожидается сильный снег, метель, северо-западный ветер 12—17 м/с.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.