Синоптики предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Сахалинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное УГМС.
В ночь на субботу, 21 марта, циклон выйдет на юг Охотского моря. Возможны сильные снегопады, метели, штормовой ветер.
Днём сохранятся метели и снегопады, в ночь на воскресенье на юге, а днём и на севере погода улучшится.
В ночь на субботу в Южно-Сахалинске прогнозируются сильные осадки, северный ветер 20—25 м/с. Днём ожидается сильный снег, метель, северо-западный ветер 12—17 м/с.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.