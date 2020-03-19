Кинокритик оценил возможную реакцию мирового кинематографа на пандемию коронавируса

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Кинокритик Егор Москвитин оценил возможную реакцию мирового кинематографа на пандемию коронавируса.
Кинокритик оценил возможную реакцию мирового кинематографа на пандемию коронавируса
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«Сериалы ещё могут в течение полугода — года отреагировать на политический кризис или социальную перемену. У кино этот период всегда чуточку больше. А если учесть, что из-за коронавируса заморожены почти все съёмки, то сейчас в лучшем случае можно писать сценарии», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, съёмки каких-то историй про эпидемии начнутся в лучшем случае осенью, а скорее всего — ближе к зиме или уже в следующем году.

В качестве примера Москвитин привёл экономический кризис 2008 года, о котором впоследствии сняли много фильмов, в том числе «Игру на понижение» (2015).

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.

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