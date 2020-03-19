Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Башкирии
- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
До 20:00 20 марта в республике ожидается облачная погода, снег с дождём, налипание мокрого снега на провода и деревья.
Скорость ветра в среднем составит 9—14 м/с, местами возможны порывы до 15—20 м/с.
Температура воздуха ночью +1...-4 ˚С, днём 0...+5 ˚С.
Также стало известно об ухудшении погоды в Самарской области 19 марта. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, передаёт sova.info со ссылкой на региональное МЧС.
Жёлтый уровень опасности сохранится до 22:00.
Ранее спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Хабаровском крае.