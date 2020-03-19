Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Башкирии

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Башкирии с вечера четверга, 19 марта.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Башкирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

До 20:00 20 марта в республике ожидается облачная погода, снег с дождём, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Скорость ветра в среднем составит 9—14 м/с, местами возможны порывы до 15—20 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4 ˚С, днём 0...+5 ˚С.

Также стало известно об ухудшении погоды в Самарской области 19 марта. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, передаёт sova.info со ссылкой на региональное МЧС.

Жёлтый уровень опасности сохранится до 22:00.

Ранее спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Хабаровском крае.

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