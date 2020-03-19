В Москве ожидается шквалистый ветер с порывами до 18 м/с

Короткая ссылка
В Москве в четверг, 19 марта, ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/c, предупреждение действует до 18:00.
В Москве ожидается шквалистый ветер с порывами до 18 м/с
  • РИА Новости

«С 9:00 до 18:00 в Москве и области сохранится сильный ветер с порывами 13—18 м/с», — цитирует Интерфакс представителя столичного метеобюро.

Согласно информации Гидрометцентра, в столичном регионе до 6:00 21 марта будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве в апреле будет соответствовать норме или чуть превышать её.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить