Музей-заповедник «Кижи» приостановил работу из-за ситуации с коронавирусом

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Музей-заповедник «Кижи» в Карелии приостановил работу из-за ситуации с коронавирусом.
Музей-заповедник «Кижи» приостановил работу из-за ситуации с коронавирусом
  • @museumkizhi
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Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

Допуск туристов закрыт на неопределённый срок. Посетителей также не будут пускать в выставочные залы в Петрозаводске, архив, научную библиотеку.

Кроме того, для посещений закрывается музей-заповедник «Свияжск» в Татарстане. Как передаёт «Реальное время», об этом заявил директор Артём Силкин. Закрытие связано с эпидемиологической обстановкой.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья рекомендовали компаниям переходить на удалённую работу.

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