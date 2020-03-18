Музей-заповедник «Кижи» приостановил работу из-за ситуации с коронавирусом

Музей-заповедник «Кижи» в Карелии приостановил работу из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

Допуск туристов закрыт на неопределённый срок. Посетителей также не будут пускать в выставочные залы в Петрозаводске, архив, научную библиотеку.

Кроме того, для посещений закрывается музей-заповедник «Свияжск» в Татарстане. Как передаёт «Реальное время», об этом заявил директор Артём Силкин. Закрытие связано с эпидемиологической обстановкой.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья рекомендовали компаниям переходить на удалённую работу.