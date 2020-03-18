Первый канал прокомментировал отмену Евровидения-2020

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал отмену конкурса «Евровидение-2020» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает kp.ru.

«Мы сожалеем об отмене Евровидения. Для себя сочтём, что в 2020 году на Евровидении по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — заявил Эрнст.

Со своей стороны, композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с сайтом «Москва 24» сказал, что отмена конкурса стала ожидаемой.

«Потому что отменили чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу, а это более масштабное зрелище в плане количества народа», — пояснил он.

Ранее организаторы Евровидения-2020 сообщили об отмене конкурса.