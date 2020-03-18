Пятый сезон «Полицейского с Рублёвки» выйдет на телевидении

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Пятый сезон сериала «Полицейский с Рублёвки», ранее опубликованный на платформе PREMIER, будет показан по телевидению. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Пятый сезон «Полицейского с Рублёвки» выйдет на телевидении
  • © Кинокомпания «Централ Партнершип»

Действие пятого сезона сконцентрировано вокруг полковника Яковлева (Сергей Бурунов), который стал главой академии полиции.

«В новой должности он будет вынужден заниматься странными вещами: искать молодёжь для конкурса самодеятельности МВД, проводить сеансы экзорцизма и даже начнёт носить каблуки, подводить глаза и красить губы. Ну и на личном фронте тоже много нового: Яковлев влюбится в женщину, ради которой будет устраивать полнейшую дичь», — рассказал о своём герое Бурунов.

Александр Петров, сыгравший Гришу Измайлова, покинул актёрский состав проекта. Однако на экране появятся большинство персонажей прошлых сезонов в исполнении Романа Попова, Рины Гришиной, Ростислава Гулбиса, Александра Дерепко, Сергея Штатнова и Софьи Каштановой.

Ранее стало известно, что два сезона российского мультсериала «Маша и Медведь» запустят на детском направлении Центрального телевидения Китая.

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