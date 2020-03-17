В Эрмитаже появится президент

В Государственном Эрмитаже введена должность президента музея. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, президент назначается на срок до пяти лет и может быть досрочно освобождён от должности правительством России по представлению Министерства культуры.

Предполагается, что президент будет руководить деятельностью музея наряду с генеральным директором. Если одна из этих должностей освобождается, то обязанности переходят к тому, кто занимает вторую.

В документе подчёркивается, что генеральный директор руководит финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью Эрмитажа, в то время как компетенцию президента составит международная деятельность музея.

Ранее стало известно, что Эрмитаж откроет виртуальный доступ в свои фонды.