В Эрмитаже появится президент

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В Государственном Эрмитаже введена должность президента музея. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В Эрмитаже появится президент
  • РИА Новости

Согласно документу, президент назначается на срок до пяти лет и может быть досрочно освобождён от должности правительством России по представлению Министерства культуры.

Предполагается, что президент будет руководить деятельностью музея наряду с генеральным директором. Если одна из этих должностей освобождается, то обязанности переходят к тому, кто занимает вторую.

В документе подчёркивается, что генеральный директор руководит финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью Эрмитажа, в то время как компетенцию президента составит международная деятельность музея.

Ранее стало известно, что Эрмитаж откроет виртуальный доступ в свои фонды.

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