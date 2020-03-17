Эрмитаж откроет виртуальный доступ в свои фонды

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Государственный Эрмитаж заявил о приостановке всех мероприятий в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» в связи с распространением коронавируса и об открытии онлайн-доступа к его фондохранилищу.
Эрмитаж откроет виртуальный доступ в свои фонды
  • РИА Новости

Как сообщает «Петербургский дневник», с 17 по 30 марта в «Старой деревне» будут отменены все лекции, занятия в кружках, экскурсии и встречи со специалистами. 

Вместе с тем Эрмитаж пообещал в режиме онлайн показывать по одному новому открытому хранению каждый день до конца карантина.

Отмечается, что 17 марта в 15:00 состоится прямое включение из хранилища карет и упряжи.

«Здесь вы увидите повседневные кареты и дрожки российских императоров, экипажи для парадных церемоний великих князей и знати и, конечно, две коронационные кареты, заказанные при Екатерине Великой и участвовавшие почти во всех коронационных церемониях, включая и последнюю в Российской империи», — пояснили в Эрмитаже.

Музей также принёс извинения за возможные неудобства.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что в восьми парках столицы открылись бесплатные тематические фотовыставки.

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