«ВКонтакте» запускает новостную ленту про коронавирус

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Социальная сеть «ВКонтакте» запускает специальную новостную ленту для публикаций о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» запускает новостную ленту про коронавирус
  • vk.com

Отмечается, что в отдельную тематическую ленту попадут записи только от проверенных источников.

В мобильных приложениях лента с новостями о COVID-19 расположится вместе с другими тематическими лентами в разделе «Интересное».

В десктопной версии нужно будет открыть «Новости» и кликнуть на пункт «Коронавирус» в меню справа. Кроме того, лента будет открываться по прямой ссылке: vk.com/feed/coronavirus

В соцсети сообщили, что новая тематическая лента станет доступна всем пользователям «ВКонтакте» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений.

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