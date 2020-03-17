«ВКонтакте» запускает новостную ленту про коронавирус

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает специальную новостную ленту для публикаций о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в отдельную тематическую ленту попадут записи только от проверенных источников.

В мобильных приложениях лента с новостями о COVID-19 расположится вместе с другими тематическими лентами в разделе «Интересное».

В десктопной версии нужно будет открыть «Новости» и кликнуть на пункт «Коронавирус» в меню справа. Кроме того, лента будет открываться по прямой ссылке: vk.com/feed/coronavirus

В соцсети сообщили, что новая тематическая лента станет доступна всем пользователям «ВКонтакте» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений.