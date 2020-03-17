Спасатели предупредили об усилении ветра до 26 м/с в Приморье

Спасатели объявили экстренное предупреждение на 19—20 марта в Приморском крае.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Как ожидается, днём 19 марта и ночью 20 марта в южных, центральных и восточных районах пройдут сильные осадки. На побережье возможен ветер с порывами до 25 м/с.

Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, не оставлять автомобили на обочине дорог, не препятствовать работе снегоуборочной техники.

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