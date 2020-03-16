В Перми перенесли фестиваль Дениса Мацуева

В Перми перенесли Х фестиваль Дениса Мацуева. Такое решение связано с тем, что с 15 марта в регионе введён режим повышенной готовности из-за коронавируса.

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РИА Новости