В Перми перенесли фестиваль Дениса Мацуева
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Юбилейный фестиваль Дениса Мацуева пройдёт с 25 по 28 апреля. 25 и 26 апреля состоятся концерты симфонической музыки, 27 апреля Денис Мацуев приглашает на свой сольный вечер, завершится фестиваль 28 апреля большим джазовым сейшеном», — заявили в Пермской филармонии.
Там отметили, что все купленные билеты действительны.
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