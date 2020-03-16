Умер основатель группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов

Один из основателей группы «Гражданская оборона», гитарист Константин Рябинов, умер в возрасте 54 лет в Санкт-Петербурге, сообщила семья музыканта.

«Константин Рябинов скончался в понедельник (16 марта. — RT). Причина смерти пока неизвестна, дата прощания пока не определена», — приводит заявление ТАСС.

Константин Рябинов, Егор Летов и Андрей Бабенко основали группу «Гражданская оборона» в Омске в 1984 году.

В 1999 году Рябинов покинул коллектив и позднее был участником группы «Коммунизм».

В январе в реанимации в Минске скончался экс-гитарист и основатель рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. Летом 2019 года он получил черепно-мозговую травму и с тех пор находился в коме.

Рок-музыкант, фронтмен московской группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти Владыко.