Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации, не выходя из комы, после того как получил черепно-мозговую травму летом 2019 года.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на официальный Instagram группы.

«Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — говорится в сообщении.

Продюсер группы Евгений Колмыков подтвердил ТАСС данную информацию.

«Газета.Ru» писала, что 6 июня на музыканта напали в Минске, после чего он был госпитализирован без сознания с черепно-мозговой травмой.