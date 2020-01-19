Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
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- РИА Новости
Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на официальный Instagram группы.
«Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — говорится в сообщении.
Продюсер группы Евгений Колмыков подтвердил ТАСС данную информацию.
«Газета.Ru» писала, что 6 июня на музыканта напали в Минске, после чего он был госпитализирован без сознания с черепно-мозговой травмой.