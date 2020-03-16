Синоптик предупредила о заморозках в Севастополе

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В ближайшие дни в Севастополе сохраняется вероятность ночных заморозков, заявила дежурный синоптик центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Куташина.
Синоптик предупредила о заморозках в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«17 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днём северо-западный, умеренный», — заявила Куташина.

По её словам, в ночное время температура воздуха составит -1...-3 °С, в дневное — +5...+7 °С.

18 марта днём возможен порывистый ветер. Ночью ожидается до -2 °С, днём — до +10 °С.

Ранее терапевт Татьяна Романенко в беседе с URA.RU рассказала, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды.

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