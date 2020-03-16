Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Омске

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Омске во вторник, 17 марта.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В городе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, метель, гололёд. Также возможен юго-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 15—20 м/с.

Гражданам советуют не приближаться к высоким деревьям, рекламным конструкциям, линиям электропередачи. Не рекомендуется оставлять детей на улице без присмотра. Водителям советуют соблюдать дистанцию на дорогах и не совершать опасных манёвров.

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