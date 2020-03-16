В Удмуртии предупредили о накатах и заносах на дорогах

Управление ГИБДД по Республике Удмуртия со ссылкой на региональный Гидрометцентр предупредило водителей о накатах и снежных заносах с плохой видимостью на дорогах.

Как сообщает ИА «Удмуртия», по прогнозам синоптиков, 16 марта в регионе ожидается продолжительный снегопад, метель.

По данным ГИБДД, водителям необходимо быть внимательными и соблюдать все правила дорожного движения, а также не выезжать за пределы населённых пунктов, максимально снизить скорость передвижения, выбирать увеличенную дистанцию и исключить обгоны.

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