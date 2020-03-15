Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Татарстане

Спасатели рассказали о погоде в Татарстане в понедельник, 16 марта.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Местами ожидается снег, в том числе мокрый, метель, сильный ветер порывами до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Также стало известно, что в ближайшие сутки в восточной половине Оренбургской области прогнозируется туман.

Ночью на западе региона ожидается мокрый снег и дождь. Скорость ветра составит 4—9 м/с, возможны порывы до 10—15 м/с, передаёт RIA56.

На севере ночная температура составит -4…-7 °С, на западе -3…-6 °С, в центральных и южных районах -1…-4 °С, на востоке -5…-8 °С.

Днём туман и осадки могут сохраниться. Порывы ветра, по прогнозу, усилятся до 12—17 м/с. На севере ожидается -1…+2 °С, на западе, в центральных и южных районах до 0…+3 °С, на востоке до +1…+4 °С.

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