Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Татарстане

Короткая ссылка
Спасатели рассказали о погоде в Татарстане в понедельник, 16 марта.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Местами ожидается снег, в том числе мокрый, метель, сильный ветер порывами до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Также стало известно, что в ближайшие сутки в восточной половине Оренбургской области прогнозируется туман.

Ночью на западе региона ожидается мокрый снег и дождь. Скорость ветра составит 4—9 м/с, возможны порывы до 10—15 м/с, передаёт RIA56.

На севере ночная температура составит -4…-7 °С, на западе -3…-6 °С, в центральных и южных районах -1…-4 °С, на востоке -5…-8 °С.

Днём туман и осадки могут сохраниться. Порывы ветра, по прогнозу, усилятся до 12—17 м/с. На севере ожидается -1…+2 °С, на западе, в центральных и южных районах до 0…+3 °С, на востоке до +1…+4 °С.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить