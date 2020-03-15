Эксперт прокомментировал песню Little Big для Евровидения

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал песню Uno группы Little Big для конкурса «Евровидение».

«Композиция пародийная, весёлая, и всё будет зависеть от исполнения и презентации её в прямом эфире. Нужен кураж, драйв, которых было недостаточно в клипе», — сказал он в беседе с Newinform.

Как считает эксперт, все недостатки можно исправить в живом исполнении, успех группы на Евровидении будет зависеть только от самих ребят.

Ранее президент Петербургского рок-клуба, постоянный ведущий международного фестиваля «Окна открой!» Александр Семёнов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Little Big знают в Европе не меньше, чем в России.