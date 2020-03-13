Виктор Дробыш прокомментировал клип Little Big для Евровидения

Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал клип группы Little Big для конкурса «Евровидение».

«Всё в клипе нравится. Супер», — заявил он в беседе с ФАН.

Шансы россиян на победу в конкурсе Дробыш оценивать не стал.

Со своей стороны, президент Петербургского рок-клуба, постоянный ведущий международного фестиваля «Окна открой!» Александр Семёнов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что группу знают в Европе не меньше, чем в России.

«Этот коллектив гастролирует по Европе несколько лет, и его очень хорошо там принимают», — сказал он.

Ранее участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова оценила песню Uno, которую группа Little Big готовится представить на конкурсе в этом году.