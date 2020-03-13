Юлия Самойлова оценила конкурсную песню и клип Little Big

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Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова оценила песню Uno, которую группа Little Big готовится представить на конкурсе в этом году.
Юлия Самойлова оценила конкурсную песню и клип Little Big
  • РИА Новости

По её мнению, выступление группы в стиле ретро может стать флешбэком в Евровидение-1968.

В беседе с газетой «Известия» она также отметила присутствие в клипе знакомых лиц из команды бэк-вокалистов и танцоров.

«Выглядит классно, мир снова может запускать флешмоб с движухой Little Big. Материал хороший, ощущение приятное», — подчеркнула Самойлова.

В свою очередь, музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с телеканалом «360» заявил, что считает песню и клип Uno не самыми интересными в карьере Little Big.

«В любом случае я считаю, что даже самое барахло в исполнении Little Big намного забавнее, чем всякие пафосные кукариные песни в исполнении артистов типа Полины Гагариной, Сергея Лазарева и так далее. Поэтому шансы есть. Но я думал, будет что-то более занимательное», — уточнил он.

Троицкий также добавил, что у него нет фаворитов на Евровидении, потому что он относится к конкурсу равнодушно.

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