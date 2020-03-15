Marvel Studios приостановила производство двух сериалов из-за коронавируса

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Компания Marvel Studios приостановила производство мини-сериалов «Локи» и «ВандаВижн», которые снимает для стримингового сервиса Disney+.
Marvel Studios приостановила производство двух сериалов из-за коронавируса
  • © Marvel Entertainment

Как отмечает Deadline, соответствующие меры были приняты из-за пандемии коронавируса.

Сюжет сериала «Локи» разворачивается вокруг персонажа кинематографической вселенной Marvel, созданного по прототипу скандинавского бога Локи. Главную роль в проекте играет Том Хиддлстон. Также в сериале задействованы Гугу Эмбата-Ро, Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино, Ричард Э. Грант и другие.

Действие сериала «ВандаВижн» с Полом Беттани и Элизабет Олсен происходит в 1950-е годы. В центре сюжета — отношения ведьмы-мутанта и андроида.

Ранее крупнейшие голливудские студии, в числе которых Disney, Paramount Pictures, Universal и Warner Bros., объявили об остановке съёмок ряда проектов.

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