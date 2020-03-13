В Гидрометцентре сообщили о некомфортной погоде в Москве в выходные
- РИА Новости
«Ближайшие дни будут очень некомфортными для нас. Особенно для жителей Москвы, Подмосковья и Центрального региона. Это приведёт и к понижению температуры. Кроме того, установится снежный покров 5—10 см, но перед этим будет ветер, дождь и гололедица», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции.
Синоптик уточнил, что такая погода связана с перемещением сразу нескольких мощных циклонов с арктическим воздухом.
Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ветра.