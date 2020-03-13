Более 500 тысяч человек посетили каток на ВДНХ в зимний сезон

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На ВДНХ подвели итоги зимнего сезона, за время которого каток на территории выставки посетили более 500 тыс. человек.
Более 500 тысяч человек посетили каток на ВДНХ в зимний сезон
  • © mos.ru \ Максим Денисов

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, за сезон на катке ВДНХ прошло более сотни мероприятий: спортивных праздников, шоу, концертов, благотворительных акций, флешмобов, мастер-классов и конкурсов.

«Новинкой этого сезона стали экскурсии на коньках. Они проводились впервые в истории ВДНХ и были посвящены историческим павильонам Центральной аллеи», — цитирует Наталью Сергунину сайт «Москва 24».

Отмечается, что каток с искусственным покрытием занял 53 тыс. квадратных метров и стал самым большим в Европе.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве побывали более 26 млн человек.

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