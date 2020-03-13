Более 500 тысяч человек посетили каток на ВДНХ в зимний сезон

На ВДНХ подвели итоги зимнего сезона, за время которого каток на территории выставки посетили более 500 тыс. человек.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, за сезон на катке ВДНХ прошло более сотни мероприятий: спортивных праздников, шоу, концертов, благотворительных акций, флешмобов, мастер-классов и конкурсов.

«Новинкой этого сезона стали экскурсии на коньках. Они проводились впервые в истории ВДНХ и были посвящены историческим павильонам Центральной аллеи», — цитирует Наталью Сергунину сайт «Москва 24».

Отмечается, что каток с искусственным покрытием занял 53 тыс. квадратных метров и стал самым большим в Европе.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве побывали более 26 млн человек.