Дэниел Рэдклифф заявил, что мечтает сыграть Дэвида Боуи

Британский актёр Дэниел Рэдклифф заявил, что мечтает исполнить роль рок-музыканта Дэвида Боуи.

При этом актёр отметил, что не предлагает свою кандидатуру на такую роль.

«Если говорить о мечте, о том, кого было бы весело сыграть и чьи песни было бы здорово спеть, я полагаю, это Дэвид Боуи. Но я не предлагаю себя на эту роль. Не думаю, что я был бы хорош, скорее всего, найдутся люди получше», — сказал Рэдклифф в интервью Fox News, добавив, что нет никакой необходимости снимать фильм о жизни каждой знаменитости.

Тем не менее при возможности актёр, скорее всего, принял бы участие в каком-нибудь музыкальном байопике, особенно если бы фильм снимали о ком-то из панк-исполнителей или групп 1970-х и для него не требовались бы выдающиеся вокальные способности.

Рэдклифф подчеркнул, что роль исполнителя, который ему нравится, возложила бы на него двойную ответственность.

«Я не хочу испортить фильм о своём любимом музыканте», — заключил актёр.

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