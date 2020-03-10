Синявская прокомментировала выбор Биковича на главную роль в сериале «Магомаев»

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Вдова Муслима Магомаева народная артистка СССР Тамара Синявская прокомментировала выбор Милоша Биковича на главную роль в многосерийном фильме «Магомаев».
Синявская прокомментировала выбор Биковича на главную роль в сериале «Магомаев»
  • © Алексей Панов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Мне показалось, что из всех актёров этот молодой юноша больше всех подошёл на роль Муслима. Видимо, было что-то в несуетном движении. В какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее сходство, издалека, понимаете? Естественно, меня это касалось, поэтому я была очень внимательна», — отметила она.

Ранее актёр Александр Петров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о съёмках в спортивной драме «Стрельцов», посвящённой советскому футболисту Эдуарду Стрельцову.

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