В Крыму будет создана первая в России скорая помощь для дельфинов

В Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» (Судак) рассказали о работе по созданию первой в России скорой помощи для дельфинов.

Как сообщает «Новый Севастополь», на эти цели организация получила президентский грант в размере 4,2 млн рублей.

«Это единственная в России скорая помощь для дельфинов. Она будет уже, скорее всего, в первой половине (предстоящего) лета. Но я называю её «выездная лаборатория для оказания помощи дельфинам», — отметила директор центра Анастасия Коростелёва.

Она пояснила, что лаборатория будет представлять собой фургон для перевозки животных и оказания помощи на месте. В том числе он будет оснащён аппаратом УЗИ и анализаторами крови.

Коростелёва добавила, что в планах организации также создание стационара для дельфинов.