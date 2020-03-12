В Крыму будет создана первая в России скорая помощь для дельфинов

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В Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» (Судак) рассказали о работе по созданию первой в России скорой помощи для дельфинов.
В Крыму будет создана первая в России скорая помощь для дельфинов
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь», на эти цели организация получила президентский грант в размере 4,2 млн рублей.

«Это единственная в России скорая помощь для дельфинов. Она будет уже, скорее всего, в первой половине (предстоящего) лета. Но я называю её «выездная лаборатория для оказания помощи дельфинам», — отметила директор центра Анастасия Коростелёва.

Она пояснила, что лаборатория будет представлять собой фургон для перевозки животных и оказания помощи на месте. В том числе он будет оснащён аппаратом УЗИ и анализаторами крови.

Коростелёва добавила, что в планах организации также создание стационара для дельфинов.

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