CinemaCon отменили из-за коронавируса

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Национальная ассоциация кинотеатров приняла решение об отмене выставки CinemaCon из-за пандемии коронавируса.
CinemaCon отменили из-за коронавируса
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Мероприятие должно было пройти с 20 марта по 2 апреля в Лас-Вегасе. Как отмечает Deadline, ещё две недели назад организаторы обещали, что выставка состоится, несмотря на отказ от участия в ней некоторых профессионалов индустрии.

«В этом году из-за запрета на поездки в страны Евросоюза, туристических ограничений во многих регионах мира и других проблем, связанных с пандемией коронавируса, значительная часть мирового кинематографического сообщества не сможет посетить CinemaCon. Поскольку локальные вспышки сильно различаются по степени серьёзности, глобальные обстоятельства не позволяют нам сделать шоу, которого ожидали наши гости», — приводятся слова организаторов на официальном сайте CinemaCon.

CinemaCon проходит с 2011 года в Лас-Вегасе и является крупнейшей выставкой, объединяющей профессионалов киноиндустрии из более 80 стран.

Ранее актёр Том Хэнкс рассказал на своей странице в Twitter, что он и его жена заразились коронавирусом.

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