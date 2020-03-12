Синоптик дал прогноз о наступлении холодов в Петербурге

Синоптик Юрий Куткевич предупредил о приближении холодов к Санкт-Петербургу.

«В ближайшие два дня — в четверг и пятницу, 12 и 13 марта, — в Петербурге сохранится тёплая погода, временами будет идти слабый дождь. А в выходные похолодает: в течение суток температура будет держаться в районе -4...0 °С. Во второй половине дня в пятницу и в ночь на субботу возможны осадки в виде мокрого снега», — отметил метеоролог в беседе с kp.ru.

По его словам, с начала новой недели температура воздуха вернётся к уже привычным плюсовым значениям.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что в столице в конце недели ожидается похолодание.