Режиссёр Кудельников рассказал о сериале «Хроники сыска» по книге Николая Свечина

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Режиссёр и продюсер Евгений Кудельников рассказал о сериале «Хроники сыска» по книге Николая Свечина.
Режиссёр Кудельников рассказал о сериале «Хроники сыска» по книге Николая Свечина
  • @eugeniy.kudelnikov
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Об этом сообщает РИА «Время Н».

«Все актёры, исключая главного героя, являются нижегородцами. Или, так скажем, представителями региона. Параллельно был открыт региональный кастинг», — заявил Кудельников.

Он выразил надежду, что их работа позволит запустить в производство восьмисерийный художественный фильм.

«И надеемся, что в год 800-летия Нижнего Новгорода его увидят зрители», — добавил Кудельников.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.

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