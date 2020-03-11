Режиссёр Кудельников рассказал о сериале «Хроники сыска» по книге Николая Свечина

Режиссёр и продюсер Евгений Кудельников рассказал о сериале «Хроники сыска» по книге Николая Свечина.

Об этом сообщает РИА «Время Н».

«Все актёры, исключая главного героя, являются нижегородцами. Или, так скажем, представителями региона. Параллельно был открыт региональный кастинг», — заявил Кудельников.

Он выразил надежду, что их работа позволит запустить в производство восьмисерийный художественный фильм.

«И надеемся, что в год 800-летия Нижнего Новгорода его увидят зрители», — добавил Кудельников.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.