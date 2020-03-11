В Гидрометцентре объяснили частое несоответствие погоды прогнозу

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прокомментировала частое несоответствие прогноза синоптиков реальной погоде и температурным значениям в определённый день.

«Когда мы называем какую-то температуру, например, сегодня днём в Москве ожидается +8...+10 °С, то имеем в виду дневной максимум. Значит, до +10 °С в столице поднимется после полудня. Утром же всегда намного холоднее», — пояснила она «Российской газете».

Синоптик уточнила, что метеорологический день длится с 10:00 до 22:00.

При этом, по расчётам синоптиков, температура может достичь максимальных отметок в разное время дня. В частности, в солнечный летний день это происходит в 14:00, 15:00 или 17:00.

В то же время самые холодные часы в ясную зимнюю ночь приходятся на предрассветное время.

«Не стоит утром ждать высоких температур, воздух должен прогреться. А ночью он остывает постепенно. Поэтому после захода солнца не сразу наступает похолодание», — добавила Паршина.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возвращении в Москву арктических холодов в конце недели.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News также оценил перспективы погодных аномалий.