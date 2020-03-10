Организаторы «Пикника «Афиши» оценили вероятность отмены выступлений артистов
- @afishapicnic
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«Мы наблюдаем вообще в рынке организации мероприятий довольно большое количество отмен и переносов выступлений разных артистов. Что касается проектов, которыми мы занимаемся, то нас это пока не коснулось. Но мы ожидаем, что такое вполне возможно. Пока ситуация так не выглядит», — отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Зоркий добавил, что другие проекты, в том числе мероприятия в Китае и Италии, пришлось отменить.