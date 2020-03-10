На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и снег

На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и сильный снегопад. Об этом сообщает областной главк МЧС России.

«Ночью 11 марта на территории Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в ряде районов прогнозируется штормовой ветер на побережьях порывами до 33 м/с.

Местным жителям рекомендовано не покидать населённые пункты без крайней надобности.

21 февраля МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение на полуострове 24 и 25 февраля.