На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и снег
«Ночью 11 марта на территории Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что в ряде районов прогнозируется штормовой ветер на побережьях порывами до 33 м/с.
Местным жителям рекомендовано не покидать населённые пункты без крайней надобности.
21 февраля МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение на полуострове 24 и 25 февраля.