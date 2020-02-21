МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости Крым, синоптики ожидают похолодания в связи с прохождением атлантического циклона.
«В Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный ветер 25—30 м/с», — предупредили в ведомстве.
Спасатели уточнили, что сильные порывы ветра могут стать причиной чрезвычайных ситуаций, в том числе массового отключения электроэнергии.
Кроме того, синоптики предупредили о возможных происшествиях в акватории Чёрного и Азовского морей.
17 февраля progorod43 сообщал, что спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Кировской области.