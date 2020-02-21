МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение на полуострове 24 и 25 февраля.

Как сообщает РИА Новости Крым, синоптики ожидают похолодания в связи с прохождением атлантического циклона.

«В Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный ветер 25—30 м/с», — предупредили в ведомстве.

Спасатели уточнили, что сильные порывы ветра могут стать причиной чрезвычайных ситуаций, в том числе массового отключения электроэнергии.

Кроме того, синоптики предупредили о возможных происшествиях в акватории Чёрного и Азовского морей.

17 февраля progorod43 сообщал, что спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Кировской области.