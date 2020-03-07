Россияне не смогут сэкономить на электричестве благодаря потеплению

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Кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов заявил, что у россиян не получится сэкономить на электроэнергии благодаря потеплению.
Россияне не смогут сэкономить на электричестве благодаря потеплению
  • АГН «Москва»

«С точки зрения энергоэффективности мало что изменится, потому что летом будет увеличиваться период, когда будут работать кондиционеры», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он уточнил, что отопительный период будет уменьшаться.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогноз Британской метеорологической службы о том, что каждое последующее пятилетие может быть теплее предыдущего.

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