Россияне не смогут сэкономить на электричестве благодаря потеплению
- АГН «Москва»
«С точки зрения энергоэффективности мало что изменится, потому что летом будет увеличиваться период, когда будут работать кондиционеры», — цитирует РИА Новости Константинова.
Он уточнил, что отопительный период будет уменьшаться.
25 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогноз Британской метеорологической службы о том, что каждое последующее пятилетие может быть теплее предыдущего.