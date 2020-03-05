Синоптики предупредили о резком похолодании в Оренбургской области

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о резком похолодании в пятницу, 6 марта, в Оренбургской области.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

По прогнозу, ожидается переменная облачность с туманом. Восточный ветер будет умеренный, но иногда возможны порывы до 15 м/с.

В ночное время температура воздуха составит -7...-12 °С. На востоке могут быть морозы до -19 °С. Днём воздух прогреется до 0...-5 °С, в восточной части — до -6...-11 °С.

Также стало известно о непогоде в Ярославской области. На территории региона ожидался циклон со скоростью ветра до 18 м/с, передаёт mk.ru со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Казани зафиксировали ещё один температурный рекорд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить