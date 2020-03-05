Синоптики предупредили о резком похолодании в Оренбургской области

Синоптики предупредили о резком похолодании в пятницу, 6 марта, в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

По прогнозу, ожидается переменная облачность с туманом. Восточный ветер будет умеренный, но иногда возможны порывы до 15 м/с.

В ночное время температура воздуха составит -7...-12 °С. На востоке могут быть морозы до -19 °С. Днём воздух прогреется до 0...-5 °С, в восточной части — до -6...-11 °С.

Также стало известно о непогоде в Ярославской области. На территории региона ожидался циклон со скоростью ветра до 18 м/с, передаёт mk.ru со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Казани зафиксировали ещё один температурный рекорд.