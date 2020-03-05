В Москве планируют отреставрировать Театр Маяковского

Комплекс зданий Московского академического театра имени Владимира Маяковского планируют отреставрировать.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Сергея Собянина.

Главное здание театра — объект культурного наследия федерального значения, поскольку это усадьба второй половины XVIII века.

Также стало известно, что в столице намерены отреставрировать ещё три объекта культурного наследия. Право на работы получит победитель конкурса с ограниченным участием. Заявки принимаются до 18 марта, передаёт НСН со ссылкой на портал поставщиков.

Речь идёт о памятнике баснописцу Ивану Крылову на Патриарших прудах, памятнике основателю русской педиатрической школы Нилу Филатову в сквере Девичьего поля и Мемориале погибшим при взрыве здания МК РКП(б) 25 сентября 1919 года в Леонтьевском переулке.

Ранее сообщалось, что в Москве могут отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.