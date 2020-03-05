Журнал Time выбрал 100 женщин столетия

Американский журнал Time поместил на свои обложки 100 женщин, которые внесли значительный вклад в развитие истории с 1920 года.

Как указывают журналисты, в течение 72 лет Time называл мужчину года. С несколькими исключениями это всегда был представитель мужского пола.

From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ — TIME (@TIME) March 5, 2020

В 1999 году номинация «Мужчина года» была заменена на «Человек года», однако слишком часто журнал выбирал именно мужчин.

«Проектом «100 женщин года» мы пытаемся обратить внимание на влиятельных женщин, которые часто находились в тени», — говорится в сообщении.

На обложку за 1920 год попали суфражистки — борцы за права женского пола. Королеву Великобритании Елизавету II признали женщиной года в 1952 году.

В 1976 году почётное звание были присвоено премьер-министру Индии Индире Ганди. А в 1982 году Time поместил на обложку фотографию премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Женщиной года в 2019-м назвали активистку Грету Тунберг.

В декабре 2019 года журнал Forbes назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира.