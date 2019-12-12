Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания.

На втором месте — глава МВФ Кристин Лагард, замыкает тройку лидеров спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Канцлер Германии Ангела Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжается бороться с антииммигрантскими настроениями в Европе», — говорится в сообщении.

В список также попали американская телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II, дочь и советник президента США Иванка Трамп (20-е, 40-е и 42-е места соответственно).

Из россиян в нём представлена председатель Центробанка Эльвира Набиуллина (53-е место).

Последнее место рейтинга заняла экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Накануне Time назвал её человеком года.