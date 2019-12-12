Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

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Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания.
Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года
  • Reuters

На втором месте — глава МВФ Кристин Лагард, замыкает тройку лидеров спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Канцлер Германии Ангела Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжается бороться с антииммигрантскими настроениями в Европе», — говорится в сообщении.

В список также попали американская телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II, дочь и советник президента США Иванка Трамп (20-е, 40-е и 42-е места соответственно).

Из россиян в нём представлена председатель Центробанка Эльвира Набиуллина (53-е место).

Последнее место рейтинга заняла экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Накануне Time назвал её человеком года.

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