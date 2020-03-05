Синоптик оценил вероятность установления аномально тёплых зим в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал возможность того, что аномально тёплые зимы станут привычными в России.

«Я думаю, что так быстро Москва не станет курортным городом. Эта зима — это статистический выброс. Такие зимы будут повторяться чаще, но рассчитывать, что это будет постоянно, не надо», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Вильфанд, всё чаще будет складываться ситуация, когда погода зимой будет либо экстремально тёплой, либо же экстремально холодной.

Ранее Вильфанд заявил, что прошедшая зима стала самой тёплой за всю историю наблюдений в России.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.