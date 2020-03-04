Эксперты предупредили о раннем цветении берёзы из-за аномального тепла

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Специалисты предупредили об опасности возникновения аллергии из-за раннего цветения берёзы.
Эксперты предупредили о раннем цветении берёзы из-за аномального тепла
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский отметил, что берёза обычно цветёт в конце апреля — начале мая, но в этом году из-за аномального тепла выпустит серёжки на месяц или полтора раньше.

«Природа быстро реагирует на изменение температур», — пояснил эксперт.

По словам специалистов, берёза более опасна для аллергиков, чем другие деревья и кустарники, поскольку чаще встречается в России.

Отмечается, что людям, склонным к аллергии, при появлении симптомов рекомендуется обратиться к врачу.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в начале марта.

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