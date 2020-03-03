В Москве рассказали о праздничной программе в парках к 8 Марта

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В московских парках подготовили специальную праздничную программу, посвящённую Международному женскому дню.
В Москве рассказали о праздничной программе в парках к 8 Марта
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в «Парке Горького», саду имени Баумана, музее-заповеднике «Царицыно», парке «Сокольники» и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.

В честь праздника катки в саду имени Баумана, саду «Эрмитаж» и в парке «Красная Пресня» будут бесплатными для всех женщин.

На льду кинокатка в саду имени Баумана пройдёт дискотека.

На катке «Восход» в «Парке Горького» профессиональный художник нарисует скетч-портреты представительниц прекрасного пола, а вечером состоится концерт трип-хоп-группы MyHoliday.

На Пушкинской набережной в «Парке Горького» пройдёт спортивный марафон «Цветы любимым». 

Ранее «Утро.ру» сообщало, что Будапештский симфонический оркестр цыган выступит 9 марта в Московском международном Доме музыки.

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