Стали известны номинанты на премию «Ника»

Российская академия кинематографических искусств назвала номинантов на национальную премию «Ника» по итогам 2019 года.

Как сообщает Интерфакс, по числу номинаций лидирует историческая драма Андрея Смирнова «Француз». Фильм, рассказывающий о путешествии французского студента в Москву в середине XX века, представлен в шести категориях, в том числе главных — «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

За звание лучшего фильма вместе с «Французом» будут бороться ленты «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого, «Дылда» Кантемира Балагова и «Одесса» Валерия Тодоровского.

В список номинантов за режиссуру также вошли Сергей Дворцевой и Кантемир Балагов. На премию за лучший сценарий претендуют: Сергей Дворцевой и Геннадий Островский («Айка»), Дмитрий Глуховский («Текст»), Юрий Разыков («Керосин») и Андрей Смирнов («Француз»).

В номинации «Лучший актёр» представлены: Алексей Агранович («Юморист»), Александр Паль («Верность»), Алексей Вертков («Воскресенье») и Леонид Ярмольник («Одесса»). За роль второго плана «Нику» могут получить Александр Балуев и Михаил Ефремов, снявшиеся в фильме «Француз», а также Евгений Цыганов («Одесса»).

На награду в номинации «Лучшая женская роль» претендуют: Виктория Мирошниченко («Дылда»), Самал Еслямова («Айка») и Елена Сусанина («Керосин»). В категорию «Лучшая женская роль второго плана» вошли: Нина Дробышева, Наталья Тенякова, обе за роли в ленте «Француз», и Вера Алентова («Воскресенье»).

«Открытием года» может стать режиссёр Борис Акопов («Бык»), актриса Евгения Образцова («Француз») и сценарист Александр Золотухин («Мальчик русский»).

Торжественная церемония вручения премии пройдет 29 марта.

Национальная кинопремия «Ника» была учреждена в 1987 году Российской академией кинематографических искусств. Победители определяются по итогам тайного голосования членов академии, в состав которой входит более 600 человек.

В прошлом году лауреатом премии за лучший фильм стала картина Алексея Федорченко «Война Анны».

Ранее стали известны лауреаты Международного берлинского кинофестиваля. Главный приз — «Золотого медведя» — получил фильм «Зла не существует» иранского режиссёра Мохаммада Расулофа.