«Семейный вечер» в кругу кинематографистов: в Москве назвали лауреатов премии «Ника»

В Москве прошло награждение лауреатов национальной кинопремии «Ника». Победителем в главной номинации стала драма Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой была признана исполнительница роли Анны Марта Козлова, статуэтки в аналогичной мужской номинации забрали Евгений Цыганов и Алексей Серебряков. Лучшим режиссёром года стал создатель фильма «Лето» Кирилл Серебренников. Подробнее о лауреатах — в материале RT.

В московском театре «Русская песня» состоялось награждение лауреатов национальной кинопремии «Ника».

Вечер начался с выступления художественного руководителя премии Юлия Гусмана, который пообещал присутствующим «тихий семейный вечер». Следом за ним на сцену вышел актёр Никита Ефремов — он вместо отца, занятого в этот день в театре, прочитал стихи Дмитрия Быкова.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой зачитал присутствующим приветствие Владимира Путина. В нём глава государства отметил, что сидящих в зале объединяют искренняя любовь к своему делу, желание внести личный вклад в развитие отечественного киноискусства и уважение к прославленным мастерам.

«Уверен, что нынешняя церемония станет настоящим праздником творчества и дружеского общения, а лучшим из лучших будет вручена заветная «Ника». Ведь высокая оценка коллег по цеху — убедительное свидетельство незаурядного таланта лауреатов, их стремления к профессиональным вершинам», — говорится в тексте телеграммы, также опубликованной на сайте Кремля.

Победители премии

В главной номинации — «Лучший фильм» — приз присуждён ленте Алексея Федорченко «Война Анны», в январе 2019 года также получившей кинопремию «Золотой орёл». В фильме рассказывается о еврейской девочке, выжившей после массового расстрела и на протяжении двух лет прятавшейся в трубе камина в немецкой комендатуре.

Исполнившая роль Анны Марта Козлова была удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль». Аналогичную мужскую награду вручили сразу двум людям: Евгению Цыганову, сыгравшему в драме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», и Алексею Серебрякову («Ван Гоги»).

Статуэтку за роли второго плана также поделили актёры, снявшиеся в этих двух фильмах: Юрий Кузнецов («Человек, который удивил всех») и Елена Коренева («Ван Гоги»).

Кирилл Серебренников победил в номинации «Лучший режиссёр» благодаря драме «Лето», которая около года назад попала в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. Приз вместо Серебренникова, который в настоящее время находится под домашним арестом, получил продюсер картины Илья Стюарт.

«Ника» за лучший сценарий была присуждена Авдотье Смирновой, Анне Пармас и Павлу Басинскому, которые вместе работали над лентой «История одного назначения».

Специальный приз «Ники» с формулировкой «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» получил сериал «Домашний арест».

«Мы смотрели с женой не отрываясь, угрохали весь отпуск», — похвалил сериал председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, награждавший его создателей.

Артисты из «Домашнего ареста» Анна Уколова и Александр Робак, в свою очередь, вручили премию в номинации «Открытие года» музыканту Роману Билыку (Рома Зверь), который исполнил роль Майка Науменко в «Лете» Серебренникова.

Грузинский режиссёр Отар Иоселиани был удостоен почётного приза в номинации «Честь и достоинство».

85-летний Иоселиани известен зрителям по фильмам «Листопад», «Охота на бабочек», «Истина в вине», «Жил певчий дрозд» и многим другим.

Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии стал «Хрусталь» Дарьи Жук (Белоруссия). Лучшей неигровой картиной — работа Андрея Осипова «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени», а анимационной — «Знаешь, мама, где я был?» Левана Габриадзе. Статуэткой за лучшую операторскую работу наградили Юрия Клименко («Ван Гоги»).

История премии

Профессиональная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году членами секретариата Союза кинематографистов СССР в качестве аналога престижной американской премии в области киноискусства «Оскар». Инициаторами создания награды выступили Юлий Гусман и Виктор Мережко.

Первоначально кандидатов на соискание премии определяли путём свободного голосования, в котором участвовали все представители Союза кинематографистов. Позднее схему изменили, и победителей стали выбирать посредством тайного голосования: в нём могли принять участие только члены Академии кинематографических искусств.

Лауреатам премии вручают бронзовую статуэтку богини победы Ники. Облик позолоченной крылатой фигурки создал скульптор Сергей Микульский.

Количество номинаций «Ники» на протяжении 32 лет менялось. В разное время на получение премии претендовали отдельно документальные и научно-популярные картины. В 2003 году была учреждена номинация «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».

Абсолютными рекордсменами по числу премий «Ника» являются три фильма, — «Телец», «Орда» и «Трудно быть богом» — каждый из которых получил по семь статуэток. В свою очередь, «Орда» единолично возглавляет список с самым большим количеством номинаций на «Нику» — на её счету их 11.

Среди кинематографистов больше всего наград у режиссёра Александра Сокурова — он получил шесть статуэток. Пятью статуэтками отмечены работы кинооператора Юрия Клименко и сценариста Юрия Арабова.

На прошлой 31-й церемонии вручения премии триумфатором вечера стала картина Бориса Хлебникова «Аритмия». Фильму присудили награды в пяти номинациях — за лучший игровой фильм, режиссёрскую работу, сценарий, а также за лучшие мужскую и женскую роли (Александр Яценко и Ирина Горбачёва).